宣揚武統可拒入境 藍委轟蔡戒嚴、獨裁

2019-04-17 13:15

〔記者陳昀／台北報導〕蔡英文總統昨召開國安首長會議時裁示，若涉及有來台宣揚「一國兩制」、「武統」等鼓吹戰爭、恫嚇台灣人民活動，必要時應予拒絕入境；國民黨立委今天召開記者會質疑，台灣是回到戒嚴時代？當年主張台灣獨立者都被限制入境，現在蔡英文到處撿槍亂轟一通，是在搞獨裁嗎？

國民黨立委費鴻泰指出，蔡英文昨天的裁示，讓台灣彷彿回到戒嚴時代，當年前立委陳唐山、獨派領袖郭倍宏、環保署長李應元等主張台灣獨立者都被限制入境，滯留海外無法回國，大家也為了民主不分藍綠，要求解嚴，並修改刑法第100條保障言論自由、避免受到人身限制。

費鴻泰表示，主張武統的中國學者李毅2017年曾赴民進黨中央與大陸事務部副主任促膝長談，時任民進黨主席蔡英文為什麼沒說要把他驅逐出境？民進黨怎麼不公開談話內容？現在卻未了選舉開始搞戒嚴、限制言論自由，開民主倒車。

國民黨立委曾銘宗、賴士葆也都痛批，促轉會、中選會、NCC等獨立機關懸缺多時，連基本的人事架構都沒有，怎麼推動相關事務？蔡政府為了一黨之私破壞程序正義、葬送國家體制，若再不改善，下會期不排除杯葛行政院長蘇貞昌的立院施政報告。

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