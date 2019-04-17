絕不接受中國宗主國前提 吳釗燮：祖宗會從墳墓爬出修理我

2019-04-17 11:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕針對台灣參與國際組織處處遭中國打壓，民進黨立委蔡適應今天反諷在野黨「實質參與」說法表示，其實只要外交部長放棄國家尊嚴主權，宣布台灣是中國一部分，邀請函立刻就來了，台灣馬上可以和香港一樣加入；外交部長吳釗燮對此回應說「我祖宗會從墳墓裡爬出來修理我」。

中國打壓力道與日俱增，使許多國際組織顧忌中國態度，讓台灣參與情勢越加艱難，例如世衛大會（WHO）、國際刑警組織年會（INTERPOL）和國際民航組織（ICAO）等，近期對於台灣今年參與可能性，都已給出負面回應。

吳釗燮今天上午赴立法院外交及國防委員會，以「今年我國參與國際組織之具體政策」為題專案報告，並備質詢。

國民黨立委馬文君質詢說，雖然有那麼多大國支持台灣參與國際，但還是沒辦法抗衡中國影響力。馬文君說，過去台灣也有參加過，「也沒有被賣掉啊、尊嚴也沒有被打擊啊」，認為外交部應有抗衡以外的新作法，讓台灣實質參與，否則「結果論看就是失敗」。

民進黨立委蔡適應稍後質詢時也關切國際參與；蔡適應列出，WHO說沒有「兩岸諒解」就不用期待獲得邀請函，ICAO則是提出聯合國2758號決議文說，中國在ICAO是唯一合法政權代表，並強調遵循「一中政策」，「意思就是說接受一中原則就可以參加了」。

蔡適應接著提出，香港以地方層級參與INTERPOL，INTERPOL大會在1984年承認中華人民共和國是中國唯一代表時，也曾要求我國用地方層級名義參加，意思就是「接受中國宗主國地位就能參加」；蔡適應接著說，2013年時台灣是在「各方協調和共識下」以特邀身分出席ICAO，對岸當時更直言是「不挑戰一中原則前提之下中國同意ICAO邀請」。

蔡適應接著反諷「有人說實質參與重要、名稱沒關係、進得去就好」，那其實只要吳釗燮現在宣布放棄國家尊嚴主權，台灣是中國一部分，邀請函立刻就來了，「台灣馬上可以和香港一樣加入」。

吳釗燮對此回應說「我祖宗會從墳墓裡爬出來修理我」，強調絕對不會接受。吳釗燮說，台灣參與國際組織需謹慎釐清參與模式，不論是觀察員或是會員，必須以獨立身份，權利義務和其他國家都一樣之下參與。

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