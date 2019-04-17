協調成功何博文宣布退選 支持張宏陸連任

2019-04-17 11:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨立委初選協調期最後一天，民進黨今上午召開記者會，宣布新北第六選區立委協調成功，挑戰現任立委的民進黨新北市議員何博文退選，由現任民進黨立委張宏陸同額登記，競選連任。

何博文表示，當國家鄭遭遇嚴峻歷史關頭，他選擇退出相當有把握的黨內立委初選，心情沈重、過程更是痛苦煎熬，對支持者萬分抱歉，但過程中，他沒有任何權力算計、個人榮辱思考。他並一度哽咽說，參政就是為了台灣，競選、退選都是心懸台灣，退選不是結束，而是另一個全新的開始，挺台灣、他將隨時再起。

張宏陸表示，感謝協調小組和很多人的努力，讓今天有這個結果，展現民進黨團結、一致對外。台灣和民進黨都面臨嚴峻挑戰，感謝何博文體諒到這點，他們都是為台灣努力，就各自堅守崗位，為了板橋、新北、台灣一起努力，展現民進黨團結力量，繼續保衛守護台灣。

民進黨主席卓榮泰說，何博文是現在新北市議會民進黨團總召，因此希望把最強大力量留在議會，帶領同仁為新北市民監督市政、爭取權益；也特別感謝何博文不以個人政治生涯為首要，而是以守護本土政權大局為優先，希望何博文未來為更多人助選，為守護本土政權站在第一線。

民進黨今召開記者會，除了負責北部協調工作的協調小組成員、桃園市長鄭文燦及中常委黃承國出席，還有立委管璧玲、王定宇，台北市議員吳沛憶、阮昭雄、陳慈慧，新北市議員洪健益等人與會，為兩人打氣，陣容龐大。

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