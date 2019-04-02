接地氣！立委張宏陸「行動服務吧」開張

2019-04-02 11:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕「先生，要來杯熱茶嗎？小朋友，要不要氣球還是爆米花？」這可不是路邊攤在做生意，新北市板橋西區立法委員張宏陸的「行動服務吧」今天開張，由三輪車改造而成，擺設爆米花機與飲料，除提供點心外，也是受理陳情案的行動辦公室，未來會穿梭大街小巷，為板橋居民服務。

張宏陸表示，雖然設有定點的服務處，並提供法律諮詢與報稅諮詢，但是到服務處的民眾畢竟是少數，走出辦公室能夠傾聽更多民意，也是「接地氣」的表現。

「宏陸行動吧」今天首站選在板橋區新興里辦公室駐點，爆米花從油鍋嗶嗶剝剝跳出來，奶油香味立刻飄散，吸引許多阿公、阿嬤帶著小朋友來嘗鮮。張宏陸笑說，先利用氣球及爆米花「誘騙」民眾上前，再讓大家看到用心的服務，希望他的努力獲得民眾肯定。

「宏陸行動吧」是一台由三輪車改造的車輛，體積輕巧，未來在週末下午或其它時間會穿梭在板橋大街小巷及人潮聚集處，包括公園、運動場、兒童遊戲場等，若民眾需要服務，現場立即處理，不能馬上解決的問題將帶回研議討論，再回覆當事人。

「宏陸行動吧」除提供選民服務，也備有健康無負擔的麥茶、小朋友喜歡的氣球與爆米花，有需要的民眾可以免費索取。「行動服務吧」駐點時間會提前在臉書粉絲團預告。

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