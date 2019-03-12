陳筱諭稱遭歧視勸退 綠委駁：不道歉就法院見

2019-03-12 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕台南立委補選戰況激烈。脫黨參選的無黨籍候選人陳筱諭今聲稱，在民進黨初選徵詢時，遭鄭文燦、鄭寶清和張宏陸勸退，她自稱遭歧視。不過，立委鄭寶清駁斥說「一聽就知道在講謊話，加油添醋」，張宏陸也強調，黨中央絕對有錄音檔，要求道歉，「否則就法院見」。

根據《蘋果》報導，陳筱諭今天下午指控，在民進黨初選徵詢時，遭年齡與性別歧視。對此，鄭寶清駁斥「胡說八道」、「一聽就知道在講謊話，加油添醋」。鄭寶清表示，當初協調小組是分別詢問每個候選人「你怎樣才能勝選」？

鄭寶清轉述，當時陳筱諭回答「因為我很年輕，對年輕人有吸引力」，協調小組以去年地方縣市長選舉為例說，姚文智比柯文哲、丁守中年輕，但還是沒有贏，陳其邁也輸給比他年長的對手韓國瑜，以此證明「顯然不是年輕就會贏」，陳筱諭就改口說，母親是地方議員，因此基礎很好。

鄭寶清說，協調小組接受這樣的說法，才會送去做民調，後來是因為陳筱諭的民調輸了，所以提名郭國文。鄭寶清說：「如果她民調贏，我們就會提名她啊。」

張宏陸也強調，他絕對沒有講過那些話，「錄音檔黨中央絕對都有」，他要求陳筱諭道歉，否則就法院見。張宏陸批評，陳筱諭不該為了自己選舉抹黑別人，要選就好好選，這樣不能成就自己。

張宏陸也在臉書發文，民進黨絕對是個支持年輕人的政黨，他從立委助理、縣府秘書、到市議員、立法委員，都是民進黨給年輕人機會的最佳證明，「民進黨給年輕人機會，但不能因此投機」。

鄭寶清也對被指控「歧視女性」喊冤，「我們3個都已經搞政治搞這麼久，怎麼可能講這種話？」他也表示，當初初選時這麼多人在監督，初選協調小組成員也分屬不同派系，更何況徵詢過程中，不只他們3人，還有其他黨部工作人員、副秘書長等人在場，「怎麼可能作弊？更不需要為了欺負一個女生去作弊」。

1月9日民進黨中執會通過提名郭國文參加台南立委補選，中執會會後公布的民調結果顯示，1月3、4日的2次民調中，郭國文分別領先陳筱諭10％及6％。而陳筱諭也在同日宣布脫黨參選。

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