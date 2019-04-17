高雄光頭日被爆徵光頭模特兒 網譙：錢這樣花？

2019-04-17 08:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄光頭日活動傳出徵求光頭模特兒，日領3千元，有網友說剃頭100元，還現賺2900。臉書粉專《只是堵藍》則批說，韓粉去剃光頭無酬參加就好，還花錢請人，市府錢這樣亂花的？

對此，高雄市觀光局強調，高雄光頭日活動有分成專業走秀和自願走秀，花錢徵求光頭男模是屬於專業走秀的一部分。

高雄市觀光局於3月20日公告招標「高雄光頭日主題活動委託服務採購案」，招標金額50萬元。

當時遭外界批評大花公帑辦光頭日，難道是替韓國瑜的光頭宣傳？市府噱頭100分，正事卻不及格。但高雄市觀光局局長潘恆旭則強調，光頭走秀是振興新崛江商圈跟南華商圈，希望不要唱衰高雄。

一位網友昨天在「大高雄。臨時工。日領。月領」臉書社團發文，指徵求光頭模特兒6位，「時間：5月29日記者會1位、6月8日活動日5位，費用：3000元一位（當天結束現領）」。

據了解，這應該是得標的廠商，託人尋找光頭模特兒，底下留言蠻熱烈的，有人說「剃頭100元，還現賺2900」，也有人問「是不是要去當韓國瑜分身」。

臉書粉專《只是堵藍》則批說，韓粉去剃光頭無酬參加就好，還花錢請人，市府錢這樣亂花的。

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