「高雄光頭日」惹議 網酸：邀達賴代言就支持

2019-03-21 07:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局計畫辦理高雄光頭日活動引發議論，臉書粉專打馬悍將小編建議，如果韓國瑜邀達賴喇嘛代言，就考慮支持，但相信韓國瑜應該不敢這麼做。

網友對此留言，「如果韓市長真邀請達頼喇嘛為高雄代言祈福，2020總統選舉小弟這票定投韓」、「支持」、「一定要免費代言，凌峰應該有可能？」、「光頭日完後再來個高雄馬尾妹日展示兩性平權」、「阿彌陀佛！和尊者無關！」

高雄市長韓國瑜選前造勢曾號召277位光頭大進場，高市觀光局近期則傳出計畫舉辦高雄光頭日活動，預算為50萬元，引發議論。

網友紛紛留言吐槽「韓粉同樂會啊，50萬而已」、「恭喜高雄人花大財！要盡量花」、「這種節日全國放假一天嗎」、「怎麼不辦個全國說謊大賽」、「造神無極限」。

高市觀光局長潘恆旭先前說明，資深媒體人陳文茜曾提議辦以禿頭創意行銷高雄，因此上網公開徵求舉辦「高雄光頭日」活動，主要是為振興新崛江跟南華商圈，希望不要唱衰高雄，高雄現在需要鼓勵跟合作，不是冷言冷語。

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