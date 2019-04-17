郭台銘考慮選總統 李佳芬說輕鬆開心

2019-04-17 07:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕鴻海集團董事長郭台銘鬆口考慮參加國民黨總統初選，韓國瑜夫人李佳芬在美受訪時說，心情「輕鬆開心」。

李佳芬於台北時間今天凌晨，與美西僑胞晤面，她受訪時說，發現僑胞非常關心整個台灣，聽到很多僑胞都刻意到高雄來旅遊，用行動幫助高雄，剛才又有一位大哥昨天也捐了3千塊錢，幫助高雄的雙語教育，今天又捐了1500塊美金，希望這筆錢能夠拿到高雄，幫助高雄的小孩，「我只能說我很感動」。

記者詢問她說：「聽到郭董有意要選總統，心情有沒有比較輕鬆？」李佳芬回答說：「輕鬆阿開心啊」、「他很不錯啊」。

隨行記者又問：「剛才很多僑胞說，妳很有第一夫人的風範？」李佳芬趕忙澄清說：「沒有沒有沒有，我鄉下長大的，從小種田，鄉下長大的小孩，真的，不要笑，種田種得很好的」。

記者追問說：「因為韓國瑜市長民調很高，現在連國民黨都說要直接用民調來徵召？」李佳芬聽了避開話題說「呵呵呵呵，我帶你回去吃麵好了」。

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