拆掉五星寺只是開始！導演陳文彬：戳破國安膿包才發現...

2019-04-17 06:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕位於彰化二水的大違建「五星共產寺」拆除後，比丘尼終於標回失去的土地，也讓碧雲禪寺回到比丘尼手上；前文化局長、導演陳文彬表示，戳破國安膿包之後才發現，原來台灣身上還藏著更多、更嚴重的膿包！

陳文彬表示，兩年前他經由陳情得知新蓋的「五星寺」大違建事件，經由文資程序先確保原有的碧雲禪寺的文資身分，並尋求各界重視「五星寺」所潛藏的國安問題，直到登上紐約時報，頓時成為國際話題。

陳文彬強調，當初他把「五星寺」當作為國安議題，請國安單位重視政治作戰、敵後作戰等超限戰爭，都被當作是危言聳聽，但現在大家已深刻體會到假新聞、資訊戰、政治作戰對台灣影響的重要性，這代表「五星寺」的拆除，不是一個結束，而是一個開始，因為戳破國安膿包之後才發現，原來台灣身上還藏著更多、更嚴重的膿包；而守護台灣的超限戰才正要開始而已！

而前彰化縣長魏明谷昨晚也受邀到碧雲禪寺，跟著師父們一起參拜觀音菩薩，魏明谷表示，當年因碧雲禪寺與建商魏明仁有債務糾紛，最後產權落入魏明仁的姊姊魏素丹手中，導致比丘尼被迫在旁搭建臨時寺院修行，最後在其任內依法拆除違建的五星寺。

魏明谷說，因為魏姓業主拒絕繳納代拆費用，在法院查封與催繳不成下，昨天進行法拍。最後，原碧雲禪寺的比丘尼以1612萬標得，重新取回修行的園地，這讓他想到當年他堅持拆除違建，如今土地重回比丘尼手上，真的讓人欣慰。深信只要做對的事，冥冥之中都有最好的安排！

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