打開中天都是韓國瑜！ 台教會痛批「媒體造神」危害民主

2019-04-16 20:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕有鑑於中天電視台整天不斷播放大量「韓流」新聞，台灣教授協會今天在立法院康園餐廳舉行「閉門座談會」，由學者與立委討論「造假的力量：媒體造神與當代民主危機」主題，聚焦探討媒體造神亂象、假訊息對台灣自由民主憲政秩序的危害。

台灣教授協會會長、台北商業大學教授賴振昌說，本次閉門會議，一方面是要向瘋狂報導高雄市長韓國瑜赴哈佛大學教授俱樂部（Faculty Club）舉行閉門演講活動的特定媒體，給予反諷式「致敬」。

賴振昌說，他1997年曾申請到哈佛大學費正清中心進修，非常了解韓國瑜去的教授俱樂部，就像立法院康園餐廳一樣誰都可以去，在那辦閉門座談，並不困難，特定媒體卻整天捧韓，講得有多了不起。

民進黨立委吳焜裕說，政府及國安單位對於假訊息的防範，已投入許多心力。不過要注意的是，由於金流查核困難，掌握外國敵對勢力收買媒體的證據，並不容易。

中研院近史所副研究員陳儀深提及，最近政治人物流行喊口號，好像口號喊得漂亮，問題就能解決。但其實只要稍微動腦思考，就應該知道「口號無助於問題的解決」國家政策需要理性的力量去研究、分析問題，提出對策，沒有急就章捷徑。

針對假訊息橫行原因，中研院近史所副研究員許文堂說，現代人書沒有讀得比較少，但問題出在訊息太多，人由於太過忙碌，以致太多訊息在無法查證下就廣為散佈，淪為假訊息傳遞媒介而不自知。

許文堂提及，共產黨最厲害的是「打著民主反民主」，在我們的民主制度裡點滴不斷地「摻砂子、挖牆角」，劣化台灣民主素質，讓人民感受到民主不好，以便順勢進行統戰工作。

許文堂指出，毛澤東說過「天下大亂，形勢大好」，就是這個意思，建議政府加速立法。另外，媒體電子報的新聞留言板要設定管控機制，管理人頭假帳號留言，不讓平台成為散播假消息中心。

《思想坦克》總編輯蔡其達分析，今日媒體惡化，有外在敗壞因素與內在敗壞因素。內在敗壞部分，或可靠法律與自律加以規制。但是外在敗壞，就是個大問題。

蔡其達批評，執政的政府，無論國民黨或民進黨，對於這塊都太輕忽了，導致對岸的紅色力量滲入台灣媒體。

賴振昌說，台灣眼前最大危機之一，就是境外敵對勢力與其代理人所發動的資訊戰，假訊息以新聞自由為掩護，對台灣社會進行無止盡的滲透、分化、破壞甚至造神。

賴振昌指出，曾經在1992年發動「退報救台灣」活動的台教會，在接下來未來，將不會缺席捍衛台灣民主的終局之戰。

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