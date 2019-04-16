友邦聖克里斯多福總理訪台 盼台灣真正合理參與國際事務

2019-04-16 14:40

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今上午主持軍禮歡迎聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯，總統強調強調台灣和克國共享自由、民主及法治等普世價值，並盼未來透過更多交流，持續深化雙方夥伴關係。

稍後蔡總統偕同陳建仁副總統會晤哈里斯，說明雙方友好合作關係及多項豐碩成果，期盼未來台克兩國能在既有良好的基礎上，共同推動各項民生福祉計畫，讓雙方持續進步發展。

哈里斯總理也讚賞蔡總統所展現出來卓越的領導能力，並認為蔡總統的當選正代表著台灣民主化的進步與進展。克國政府很期待能持續在國際場域為台灣發聲、支持台灣，期待不久的未來，台灣能夠真正、合理的參與國際事務。

軍禮歡迎儀式於上午11時在總統府敞廳舉行，在鳴放19響禮砲、演奏兩國國歌後，蔡總統與哈里斯總理分別致詞。

總統致詞表示，這是哈里斯總理就任以來第四度來訪，展現出對兩國邦誼的高度重視，她要代表台灣人民，表達最誠摯的歡迎。從克國1983年獨立以來，台灣就是克國第一個建交的友邦。去年克國獨立35週年，我們也特別派遣三軍儀隊參與克國獨立紀念日閱兵典禮，做了很精采的表演。

總統進一步表示，這是我國三軍儀隊成立60週年以來，第一次專程出國訪演，這也證明了兩國之間堅定深厚的邦誼，且歷久彌堅。

隨後，哈里斯總理致詞時首先以「海內存知己，天涯若比鄰」來形容兩國特殊情誼。他說，兩國邦交歷經36年，在雙邊共享民主、人權、法治等基本價值下，邦誼愈加穩固。此外，兩國雖然相距遙遠，但在實質議題上，兩國相互緊密合作，包括在文化、教育、科學以及其他重要計畫上，已建立多項合作關係，不僅超越了距離，也讓兩國更加團結。

哈里斯總理指出，台灣是克國堅實友邦，他要代表克國政府及人民感謝總統。事實上，克國長期在國際間支持台灣，參與國際組織與活動。此次訪台期間，他也將會努力深化兩國既有的堅固邦誼，期讓雙邊能持續互蒙其利，並祝福台克友誼長存。

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