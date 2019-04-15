韓國瑜批馬扁蔡 民進黨：只說對1/3

2019-04-15 16:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市長韓國瑜抨擊陳水扁、馬英九、蔡英文3任總統搞殘台灣經濟，對此，民進黨發言人周江杰今（15）日表示，韓國瑜市長的話只對了3分之1，「就是馬英九執政8年，把台灣經濟綁在中國市場」，結果換來的是國家主權被侵蝕，台灣經濟咽喉被中國掐住，產業發展停滯不前，導致台灣經濟嚴重倒退，633拚經濟只是淪為口號。

周江杰指出，蔡英文總統上任3年多來，推動五加二產業創新，讓台灣產業轉型，打造優質的環境，吸引台商回流，也讓全球科技大廠加碼投資台灣。根據經濟部的統計，目前台商回流投資總金額破1200億元，創造1萬個工作機會。農產品出口金額達54.7億美元，為20年來新高。而且，台灣股市不僅重新站上萬點，且創下史上最長萬點行情，至今仍超過1萬點。這些都是民進黨政府努力拚經濟的具體成果，不是喊喊口號而已。

周江杰進一步表示，馬英九總統執政8年，除了633經濟政見完全跳票外，主要的經濟指標更是嚴重衰退，如經濟成長率的歷史最低點（2009年負1.57％）、實質薪資最低（2012年38,347元）、外來投資最少（2008-2015年平均53.6億元）。數字會說話，馬英九確實是2000年以來任內經濟表現最差的總統，以GDP的季平均成長率來看，陳總統任內為4.9％，蔡總統目前達到2.8％，馬總統只有2.5％。所以，韓市長講對了3分之1，就是馬英九經濟傾中，把台灣的經濟搞殘了。

周江杰強調，韓市長日前喊出「市場靠中國」，很明顯看出韓市長的經濟學，還是跟馬英九一樣，只會依賴中國市場，這樣不但不會發大財，還會影響台灣經濟發展的基礎。誠懇的奉勸韓市長，拚經濟從來不是喊口號，喊口號也不會發大財，多用些心思在高雄市政，還有經濟基本功，才不會重蹈馬英九經濟困境。

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