韓嗆3總統搞殘經濟 吳敦義怒駁：我行政院長任內表現最好

2019-04-15 12:10

［記者張議晨／宜蘭報導］高雄市長韓國瑜在美國指出3個法律系的總統把台灣經濟搞壞，國民黨主席、前副總統吳敦義今受訪時打臉反駁韓的說法。吳敦義稱，他在行政院長任內，經濟表現是40年最高，國家競爭力在兩千萬以上人口國家排名全球第2，「至少我院長2年半任內表現很好」，吳還說「我尊重他的意見，但不完全認同」、「詳細一點會比較好。」

吳敦義今上午到宜蘭羅東博愛醫院，向已故創辦人許文政致意；被問到韓國瑜指台灣經濟被3個法律系總統搞殘，吳起初先稱「沒有注意到」，隨後回應指，這3個台大畢業總統各有不同，有貪污舞弊，有廉潔，有的則是政策上有問題。

吳敦義指說，每個人表現不同，如馬總統任內，經濟、政風、社會安全、兩岸發展都比蔡英文好，兩者情況不一，「我尊重他（指韓國瑜）的意見，但不完全認同」。

前總統馬英九任內，吳敦義在2009年至2012年擔任行政院長，被問及是否覺得韓國瑜

有針對性。

吳敦義聽到問題後，隨即停下腳步反駁，「我當行政院長時，經濟成長率是10.63%，是40年來最高，國家競爭力全世界排第6名，若按2千萬人口以上國家，則是全球第二，僅次於美國。」

「我當行政院長很好！」吳敦義直言，若韓國瑜說詳細一點會比較好，畢竟每人8年任期都不一樣，有的是貪汙舞弊，有的是廉能有效率，「怎麼能一併提？」

吳還指稱，蔡英文說台灣經濟表現是20年來最好，但被媒體社論比較過後，卻是20年最差，這一定要點出來才有用；至於未來是否會再跟韓國瑜溝通，吳敦義則說「謝謝」，隨後快步上車離去。

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