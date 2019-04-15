韓國瑜訪美為哪樁？海外藍綠台灣人看法罕見一致

2019-04-15 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜正在美國訪問，期間也為國民黨2020總統大選拉票，呼籲僑民回台投票；在美國的台灣人雖然有的支持藍、有的支持綠，但是對於韓國瑜為何遠道訪美，看法完全相同。

根據《自由亞洲電台》報導，舊金山國民黨人士楊海平2018年九合一大選時曾經回台替韓國瑜助選，他說，韓在美國見的智庫均為美國政府的象徵，這些智庫替美國政治人物運籌帷幄，要讓美方對他有印象分數，明年的總統大選也只有韓國瑜能代表國民黨戰勝民進黨。

楊海平認為，目前國民黨參選總統的人選「其他都是沒有用的人」，吳敦義民調只有2%、王金平6%，「朱立倫很窩囊」，朱在習近平發表「告台灣同胞書」後48小時內「不敢講話躲起來」，沒有當總統承擔大任的能力。

「他要選台灣的總統」 挺綠人士抨擊韓國瑜

報導指出，舊金山台灣人社區挺綠的台灣僑務諮詢委員李文雄批評，韓國瑜這幾個月內走訪中國、東南亞與美國，高雄人是「選1個外交部長嗎」，韓國瑜前來美國的原因相當明顯，「他要選台灣的總統，他要來讓美國認可」。

李文雄說明，是否得到美國支持對後續影響不小，但若韓國瑜心中的想法堅持「九二共識」、「要被統一」，即使被國民黨拱出來選總統也不可能當選，台灣民眾無法忍受中國的「一國兩制」，奉勸韓國瑜還是將4年任期做好做滿，做出成績才可能得到民眾贊同。

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