「就是個草包嘛！」 中國人「這樣」比喻韓國瑜被推爆

2019-04-14 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕插畫家謝立聖最近搭機離開台灣，在飛機上不乏有來自中國的乘客，他注意到這些中國民眾在討論台灣新聞時事，說韓國瑜「就是個草包嘛」，像「草船借箭」的草人，被射火箭「還燒了整條船」。

謝立聖表示，昨（13）日搭機離台，發現自己座位前後都是中國遊客，他們一邊看著飛機上的報紙，邊聊著報紙上的新聞，謝原先是想要戴上耳機睡覺了，但突然聽見前方的中年中國男子提到「韓國瑜」，「我就好奇的豎起耳朵，想聽聽中國人怎麼評價韓國瑜？」

謝寫道，該名中國男子形容韓國瑜「就是個草包嘛！推這種出來選2020，就像草船借箭，他就是草人，射來的箭還點著火，沒借到箭還燒了整條船！」，謝表示，「我差點笑出來，很清楚的邏輯跟比喻，但，我們的部分國民卻......」。

不少網友認為中國男子的比喻相當巧妙，相繼留言指出「中國人其實頗看不起韓這種貨色的」、「你們都討厭26、結果他們都比高雄人聰明」、「其實中國很多國民腦袋是很清楚的，只是敢怒不敢言」、「有人唸到碩士投他，腦袋可能還比沒唸書的中國人差」、「好不容易走了馬英九，偏偏又來韓國瑜，國民黨好慘」。

謝立聖臉書全文

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