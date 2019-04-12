小學生「看破」韓國瑜！ 作業上「這樣」造句被推爆

2019-04-12 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕一名台中女中女學生最近在臉書個版上貼出小學弟弟的國語作業，精闢地使用「照樣寫短語」與「造句」，將高雄市長韓國瑜「看破」，連同韓粉也被嘲弄一番，犀利語意令廣大網友讚嘆。

小學生在國語作業第8大題「照樣寫短語」中，看見題目範例為「（黃）得（燦爛）」、「（迷途）其實是（一種）（寶貴）的（學習）」，他寫下「（藍）得（發紅）」、「（國瑜）其實是（一位）（優秀）的（賣菜郎）」。

第9大題「造句」的部分，共有2小題分別為「凌駕」、「也許……也許……」，小學生寫道，「弟弟的智商凌駕過所有韓粉」、「韓國瑜也許是國民黨也許是共產黨」。

網友們認為，小學生超然客觀的精闢觀察相當厲害，相繼留言大讚「很聰明耶」、「敢來亂真大膽」、「前途無量啊」、「韓粉不喜歡這篇貼文」、「國之棟樑」、「聰明絕頂！ 我們國家還有救」，但也有網友覺得，「這只是作業而已，說不定是別人念給他寫的」。

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