爭取立委提名 宋瑋莉喊出8字箴言

2019-04-14 15:02

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆立委擬參選人宋瑋莉競選辦公室今天成立；有趣的是，宋瑋莉致詞時高喊「國家安定，百姓賺錢」8字箴言，似乎與韓國瑜的8字箴言「台灣安全、人民有錢」十分神似。宋瑋莉說，這是人民的心聲，她希望執政者能聽到人民的聲音。

宋瑋莉的立委競選辦公室設在基隆市忠四路14號，昔日委托行入口處，今天的立委競選辦公室成立大會，議長蔡旺璉，副議長林沛祥，海大教授謝立功與多位市議會議員都來了，現場熱鬧滾滾。

宋瑋莉表示，她從政17年，感謝大家讓她學習到許多大大小小事務，她爭取國民黨基隆市長初選提名、爭取國民黨基隆議長黨內初選，兩次提名失利，但不會因此挫敗就不往前進，這就是她的個性；宋瑋莉說，她當副議長到議長的時候，7個區跑透透，現在她從零開始，7區里長、理事長、議員多人來挺她，她很感謝。

她選立委首要改善的是基隆的醫療，生老病死大家都躲不過，基隆人就醫經常一床難求，讓人非常憂心，必須尋求中央給地方資源，第二要努力的是國土規劃，基隆曾經風華絕代，現在好像鄉鎮市，主要是中央資源太少，國土沒重新規劃。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/