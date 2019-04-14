納新血整軍備戰2020？ 柯P：加入新血才能保持創新

2019-04-14 14:39

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲選不選2020，還沒定論，但私下卻積極延攬新血加入幕僚團隊，像是從文化局，轉入媒體事務組的鄭立芝，父親是前教育局長，還有曾幫「白色力量第一代」陳思宇輔選的前高雄市議員參選人蔡宜芳等，都被外界視為「二代柯家軍」，儘管市府強調是單純人事調動，但大選年前的「整軍備戰」，仍引發不少聯想。

台北市長柯文哲目前人正在參加大甲媽祖遶境，他受訪表示，最近正在檢討市府中還有哪些機要缺，他知道很多政治人物不喜歡用新人，但他是念醫學的，知道要一直有新的DNA進來，當然他的政治幕僚還是走找政二代，但就是保持開放，加入跟政治完全無關的新血，這樣才能保持創新。

柯還說，此外也可以不要受到過去的枝枝節節等包袱卡住，所以他一直主張應該要有新血加入團隊中，最近特別交代市長室主任蔡壁如盤點一下，看市府還有多少機要缺，再來決定是不是要再辦海選。

市長室主任蔡壁如受訪表示，經盤點，目前還有2、3個研究員的缺，但海選成本太高了，不過市長室本來每天就會收到一些履歷，「現在市長喊話，應該會更多」。

蔡壁如說，如果有意願加入市府團隊，現階段主要徵求具備行銷和活動企劃、媒體輿情分析，以及可以協助整理政策等能力的人才。

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