吳子嘉斷言6月參選 柯P：託夢？

2019-04-14 14:13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕藍綠2020總統初選黨內互打，外界認為反有利於台北市長柯文哲殺出一條血路。對此，柯文哲今受訪僅笑說，不要說什麼殺出血路，政治不用太肅殺。至於美麗島電子報董事吳子嘉大膽預言柯6月肯定參選，媒體問柯是否說中心聲？柯雖脫口「沒有」，但最後也只打馬虎回說，「唉唷，我這人就是自由自在做我自己的事。」

柯文哲目前正在以騎單車的方式，參加大甲媽祖遶境，今天中午抵達彰化中庄福安宮後受訪，談到目前有評論認為，藍綠總統初選殺得刀刀見骨，柯反而能殺出血路，柯文哲表示，你不要說什麼殺出一條血路啦，我倒覺得政治不用太肅殺，就是輕鬆。

他話鋒一轉談到，他的政治理念，就是把所有小問題解決了就沒有大問題，「你去問，農業生產或是畜牧業，每個都有他們卡卡的地方」，那個卡卡的地方累積起來，整個國家就變得很走不動，所以他倒覺得把每天聽到的問題解決掉，整個國家就會慢慢越來越健康。

由於柯文哲此次參加大甲媽祖遶境，途中遇到不少藍綠地方人士相敬如「冰」，傳出包括國民黨鄉長說「我們禮貌性接待你」，綠營立委更直接回以「不方便接待」。柯對此則說，「這也沒有關係」，遶境、參香也不需要去為難有政治背景的人，他覺得不需要，所以也沒有刻意去找他們。

聽到美麗島電子報董事吳子嘉說他6月肯定參選，柯笑笑反問：「他是託夢的是不是？我也不曉得，你問他。」媒體追問有說中心聲嗎？柯說，「沒有，我跟你講，唉唷，我這人是自由自在做我自己的事。」

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