肯定小英行事穩健 司徒文：台灣總統很難做人民應體諒

2019-04-14 12:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨初選延後，英德展開延長戰。美國在台協會（AIT）前處長司徒文今天回答媒體詢問時說，他對兩位角逐提名人都抱持極大敬意，但他也想說，蔡總統因行事謹慎，有時因此沒有受到充分賞識。司徒文說，美國也鼓勵這樣的穩健風格，而任何人做台灣總統都是極困難的事，人民應要體諒這點。

司徒文今天出席「變動世局中台灣的機會與挑戰：台灣關係法四十周年的反思」研討會，並發表專題演講。提問環節時，有媒體提及民進黨初選問題，司徒文回應說，他也從很多台灣友人那裡聽到相關憂慮，他也感同身受這些焦慮。

司徒文說，他當然不會介入內政，因為這將由台灣人民自己透過民主方式決定，他對兩位角逐提名人都抱持極大敬意。不過他也直言，蔡英文有時候沒有受到充分賞識（underappreciated）；他了解有些人希望看到更激進的解決辦法，但蔡行事謹慎，對於維持台美關係有很大的貢獻，美國也鼓勵這樣的穩健風格。司徒文說，做台灣總統是很困難的，任何人來做都是如此，做太多或太少都會被責難，人民應要體諒、同理這點。

基進黨主席陳奕齊也說，台灣從去年選舉到現在初選，都有很多境外敵對勢力滲透的情形，甚至這次初選中很多人被迫選邊站、貼標籤，他都懷疑是中國滲透要造成社會混亂。他希望呼籲非民進黨的社會大眾冷靜以對，建議走在民進黨前面，專注於定義台灣未來，包括定義台美關係，創造新的默契、空間與框架。

前外交部次長高英茂受訪時則說，希望初選是公平競爭，以公平公正的方法處理。若資源不對等，一邊強、一邊弱就沒有公平正義，至於什麼是公平正義，人民會有決定。

陳亦齊也拋出問題說，台灣人民明年非常有可能用民主方式，選出一位可能承認一國兩制、並和中國簽署和平協議的總統，但中國還沒有民主化，美國會如何看待這件事情？對此，司徒文回應說，台灣同時間面臨許多難題，不論是名字或是制憲，而且目前內部沒有共識。他不贊同台灣與中國統一，也提及中國透過金錢、滲透等方式擴大影響力，「這些是台灣人民要面對的」。

司徒文說，統一並不符合台灣利益或者美國利益，「看看香港的例子就知道了」。 但如果台灣以民主程序決定與中國統一，「美國可能也只能尊重」。

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