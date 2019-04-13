王丹狠打臉2藍營民代！ 秀這張照片證「研究員」身份

2019-04-13 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國民運人士王丹最近踢爆，高雄市長韓國瑜到哈佛大學費正清中國研究中心不是「演說」，僅是「閉門座談」，遭到藍營人士批評。立委陳宜民和高雄市議員黃紹庭說，王丹不是費正清中心的「合作研究員」，而是「研究工作者」。對此，王丹今天回擊，拿出中心的手冊證明自己的身分，並痛批藍營民代「典型的中二病的表現」。

王丹今天上午在臉書上表示，關於他是不是哈佛大學費正清中心的「合作研究員」，中心的中文手冊顯示，只要具有國小程度的識字能力，就可以看到他不在「訪問學者」那邊，而是在英文叫「associate in research 」，手冊上翻譯為「合作研究員」，他也認為翻譯的部分似乎有些奇怪，「但沒辦法，學校就是這樣翻譯。王丹說，2018到2019年度的合作研究員只有9人，就算有120人申請，最後批准的就是我們9個，右上角那個就是他。

王丹進一步說，關於藍營民代胡扯費正清中心主任宋怡明主任說王丹不是「合作研究員」，想也知道是他們自己歪曲聊天內容，「否則，哪有主任連自己的機構的手冊都看錯的呢？誰能證明我們主任真的是那樣說的？你們自己的誠信足夠證明嗎？」

王丹強調，假新聞特別說明他不是哈佛的正式工作人員，無非就是說「你別覺得你多了不起」，但他也沒有說過自己是哈佛的正式員工，這是典型的「中二病」的表現，所謂中二病有2種，一種就是把別人都想成像自己一樣傻，然後笑別人傻笑到口水都流出來了；第二種就是編造一個別人沒有說過的話去攻擊，別人當然無法反駁，好比說「我說你們是智障，你們恐怕也很難找到你們不是智障的證據吧？懂？」

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