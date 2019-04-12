熊海靈護韓國瑜開砲 反被王丹譏「這哪位啊」

2019-04-12 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國民運人士王丹最近在臉書上公開批評韓國瑜，引發諸多韓粉不滿，其中包括61歲的資深藝人熊海靈，她對王丹飆罵卻讓王感到一頭霧水，直呼「這哪位啊」，還稱若「熊奶奶」看得起自己，「我寧肯喝毒藥」。

熊海靈袒護韓國瑜，火大對王丹開罵：「王丹，台灣的內政到底關你什麼事？你是中國人？還是美國人？還是哈佛大學不要你的人？還是因為韓國瑜去哈佛演講沒有邀請你，你在刷存在感嗎？看不起你，請管好你自己的嘴巴，有種你就加入民進黨。」

王丹對此感到傻眼，今（12）日在臉書回覆：「這......這哪位啊我真的不知道了（囧）。不過既然有資深二字，我就尊稱一聲熊奶奶好了」，王指出，過去英國首相邱吉爾被名媛嗆聲「你要是我的老公，我就給你杯子裡下毒藥」，邱回她：「我要是你老公，我寧肯把毒藥喝下去。」

王丹解釋，「熊奶奶，您還是不要看得起我好了。您要是看得起我，我寧肯喝毒藥。」網友們大讚王丹的機智與EQ，相繼留言指出「王丹加油，民主加油，台灣人加油」、「就一個吃台灣拿台灣住國外又要台灣人去當中國人的過氣藝人」、「你不認識很正常，認識她的台灣人也很少」、「熊奶奶真的不紅，當年紅的是小鄧」。

王丹臉書全文

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