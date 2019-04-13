在洛杉磯又被問選總統 韓國瑜：我訂了一個標準...

2019-04-13 10:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜訪美期間持續被關注是否參選下屆總統？他今天在洛杉磯指出，自己訂了一個標準，下屆總統須能做到8個字「台灣安全，人民有錢」，不是說對號入座、而是呼籲大家思考，誰能帶給大家繁榮跟安全就支持誰。

韓國瑜表示，任何人當上下一屆2020年中華民國總統，都有責任且是神聖的責任，必須要讓整個中華民國非常安全，事實上包括國外友人都在擔心台灣未來會越來越危險，所以他覺得安全是第一要務。

第二個是下一任總統一定要讓台灣人民賺到錢，這2、3年來人民過得非常的苦，而且尤其是中低收入戶越過越辛苦，賺錢越來越困難，所以他訂了一個標準，下一屆總統必須要能做到8個字「台灣安全，人民有錢」，並不是說一定要對號入座，只是他提出這個呼籲而已，請2300萬民眾大家好好去思考，誰能帶給大家繁榮跟安全就支持誰。

媒體追問韓國瑜昨晚宴向僑胞喊話明年1月11日台灣見，有點耐人尋味？韓國瑜解釋這句話就是明年1月11日是中華民國生死存亡保衛戰，希望廣大台灣人民能夠擦亮眼睛，誰能夠保衛中華民國就踴躍投他一票，海外的僑胞也希望能夠踴躍回台灣來投票，因為2020年也是最重要最重要一場保衛戰。

媒體再問，大家都覺得韓國瑜可以保衛中華民國？韓國瑜先回答沒有，後又強調他從年輕開始就有這個雄心壯志，他一直都是中華民國熱烈的捍衛者，這一點無庸置疑，那也要檢視其他總統候選人、有沒有提出類似的強而有力的政策說明，一個決心。

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