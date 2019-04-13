李毅來台灣見了誰？ 3張關鍵照片出現馬英九...

2019-04-13 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕鼓吹武統台灣的中國學者李毅假借觀光之名來台，昨被移民署強制遣返回出發地香港，短期之內將無法再來台，而外界好奇李毅究竟來台灣見了哪些人？桃園市議員王浩宇今天上午PO出3張照片，指中華統一促進黨總裁張安樂、前國民黨主席洪秀柱、前總統馬英九都曾經和李毅合影，馬英九還熱情緊握李毅雙手，李毅則露出一絲微笑。

王浩宇今早在臉書上表示，一般台灣人要見馬英九非常不容易，只能等他發福袋到場握手，但武統學者隨隨便便就可以跟馬英九見面，還可以順便合照。王浩宇說，「台灣要跟中共統一嗎？中華民國要消失嗎？明年1月11日，我們可以一起做決定。」

李毅和台灣政治人物合影的照片曝光後，網友也紛紛批評，「老蔣知道國黨後人投共了嗎」、「有夠噁心的國民黨」、「原來都見過賣台一族了」、「李毅就是一面照妖鏡」、「蛇鼠一窩親」、「只有死掉的才要緬懷」、「國共一家親，不用懷疑」、「還十指緊扣」、「賣台賊」。

1月12日李毅在《四月網》發表「李毅三進台灣總結：北平方式統一台灣」的文章中提到，他在去年11月26日到12月11日之間，他曾3次進入台灣，12月4日上午，拜訪洪秀柱；12月5日上午，聆聽馬英九講授69年來兩岸關係變遷約2小時；12月5日下午，拜訪張安樂。

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