前衛生署長楊志良籌組新政黨 傳將推張善政選總統

2019-04-12 17:43

〔記者黃欣柏／台北報導〕各陣營對2020年大選的布局尚不明朗，如今又有新勢力加入！前衛生署長楊志良近來傳出積極與社會賢達人士籌組新政黨「玉山黨」，且將推薦前行政院長張善政參選2020年總統。對此，內政部政務次長陳宗彥稍早表示，楊志良等人確實已依法召開政黨成立大會，惟內政部目前還未收到相關資料。

根據「人民團體法」規定，設立政黨必須召開成立大會，並在期限內檢具章程及負責人名冊報請中央主管機關核備。陳宗彥表示，據他初步了解，楊志良等人確實已在本月3日召開成立大會，且發起人數超過法定30人門檻，但目前還沒收到要核備的資料。

值得注意的是，雖然「玉山黨」傳出將推派前行政院長張善政參選2020總統大位，但根據「總統副總統選舉罷免法」規定，政黨必須要在前一次總統副總統或立委選舉中取得5%以上選票才能推薦人選。換言之，玉山黨推派的人選仍必須經過連署，且連署人數達選舉人總數的1.5%，取得連署證明書後才能申請為正副總統候選人。

此參選門檻過去也曾受過不少挑戰，例如前民進黨主席施明德與台灣大學經濟系教授林向愷就曾提起行政訴訟，主張「連署保證金」及「連署門檻」兩項規定違憲，不過最高行政法院審結認定沒有違憲問題，判兩人敗訴確定。

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