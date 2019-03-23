歐陽娜娜遭封殺 張善政批中國「讓人感覺還在誅九族」」

2019-03-23 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨發言人歐陽龍之女歐陽娜娜遭中國舉報台獨，歐陽娜娜隨即在社群媒體發文，稱以身為中國人為榮。有鑑於台灣名人被逼表態政治立場屢見不鮮，前行政院長張善政批評，中國這次的舉動讓人感覺還在「誅九族」，強調台灣崇尚言論自由，中國要爭取台灣人的好感，就要有肚量。

張善政在臉書上寫道，歐陽龍因不支持一國兩制，導致女兒歐陽娜娜遭中國消影。張認為，歐陽娜娜並非政治人物，且老爸無論說什麼，也不該殃及女兒，「對岸這次動作讓人感覺對岸還在『誅九族』的古早時代。」

張善政說，包括周子瑜、戴立忍、吳寶春等台灣名人，都有過類似不幸遭遇，且每次都激起台灣民眾情緒，且逼名人表態也只是對岸霸權心態冰山的一角，更嚴重的還有像軍機繞台等軍事武力的展現，讓總統蔡英文有更多機會發揮，也把台灣民心逼得更遠。

張善政表示，台灣崇尚言論自由，每個人在國家認同上都可以有自己的想法，對岸要爭取台灣人的好感，就要有肚量。張善政也引用了「北風與太陽」形容兩岸關係，「連小學生都知道那一種方式才能讓人脫下厚重的冬衣。對岸主政的朋友，難道會缺乏這樣的嗎？」

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