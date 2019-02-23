科技興國！ 張善政提出競選主軸 衝聲勢拚連署

2019-02-23 16:54

〔記者李欣芳／台北報導〕決定以無黨籍身分參選總統的前行政院長張善政的競選主軸今天出爐，張善政下午受訪表示，他想了一個口號，是「科技興國、智慧治國、全民好生活」，而他發動數位國家公投，是要改造政府的體制，讓政府在數位創新政策有更創意的發想，未來將尋求參選連署的張善政表示，他現在基本上是儘量衝高參選聲勢。

被詢及若國民黨未來的總統提名人要找他當副手，會如何考慮？張善政說，這雖是個好問題，但現在沒有考慮此事。

對於競選主軸「科技興國、智慧治國、全民好生活」，張善政說，他是要爭取做事的空間，不是要透過投票找下一個工作。高雄市長韓國瑜在高雄提出「貨進得來、人出得去，高雄發大財」，是要在高雄實體世界實現，他則希望創造一個升級版，希望這個願景可以在網路上實現。

張善政要推動數位國家公投，希望在行政院底下成立數位創新署或數位創新委員會，推動數位國家發展。他今天下午出席數位國家全民公投會談，進一步說明他的這項重要政見。

他指出，數位國家公投是要改造政府的體制，讓政府在數位創新政策有更創意的發想，過去使用電腦工具是為了解決繁瑣的工作，例如報稅，就弄個網路報稅，戶籍系統則是要解決遷戶口的問題，但在當前大數據與人工智慧時代，很多事實與現象是埋在數據裡，必須去挖數據，才知道原來可這樣做，但政府的組織無法因應現在的趨勢，大家都在用電腦解決效率，但創新這塊卻跟不上，

張善政說，數位建設要有帶頭發想的單位，但現在政府體系沒有，例如我國目前在行動支付領域相對落後於國際，又如大家關心健康問題，基因科技在進步，驗基因可發現是否有遺傳性疾病，可是政府並沒有任何健保措施補助或鼓勵民眾驗基因，一直要等到遺傳性疾病出現後才用健保資源試圖把病醫好，但卻不見得醫得好。花小錢讓他不要以後生大病，就牽涉健保體制，我們的體制若不因應新科技，則變成花了大錢，但民眾的生活會更受苦。

至於未來如何尋求民眾連署？張善政說，無黨籍參選總統要將近30萬民眾連署，對他而言，這只是把選舉要面對的挑戰提前實現而已，當然未來衝得過門檻就繼續往下走，如果真的要往下走，連署數不只需要30萬。

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