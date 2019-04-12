獨家》長照扣除額調整 將訂排富條款、納入在家照顧

2019-04-12 16:52

〔記者李欣芳／台北報導〕財政部研擬修改「所得稅法」，增列長照特別扣除額，暫定每人每年12萬元，且未設「排富條款」，相關政策將調整。據透露，多位民進黨立委建議增訂排富條款，讓錢用在刀口上，行政院及財政部原則上已同意訂排富條款，同時也應民進黨立委的要求，長照特別扣除額新增納入家屬自己在家照顧也適用。

財政部的長照特別扣除額修法，政策將調整，行政院將在下週四院會通過這項修法，目前並規劃下週二由財政部等相關部會與民進黨立委做最後溝通。

行政院知情官員今天表示，財政部針對長照特別扣除額研擬3大方向，包括：衛福部、地方政府可提供長期照護機構的長照費用；雇用合法長期照顧服務人員或家庭看護工費用；須減除身心障礙扣除額及保險給付或補助。目前政策再做微調，納入另二個方向，即增訂排富條款，並納入家屬自己在家照顧也適用，將共有5大方向。

民進黨立委江永昌日前在立法院財政委員會質詢時表示，目前幼兒學前扣除額、中央長照補助都有「排富條款」，長照扣除額卻沒有排富，無法理解財政部的邏輯是什麼？財政部長蘇建榮表示，目前還在思考，會再評估。

政院官員說，由於多位民進黨立委主張增訂排富條款，政院決定從善如流，財政部也同意，官方版的修法內容將做調整。

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