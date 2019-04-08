「所得稅法」修正若增列長照扣除額 政院：稅損53.15億元

2019-04-08 19:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院副院長陳其邁今日召開行政立法協調會報，與民進黨立委討論「所得稅法部分條文修正草案」，關於增列長照扣除額部分，初步討論長照扣除額為12萬元，若增列長照扣除額，估計稅損約53.15億元。

行政院發言人kolas Yotaka會後轉述表示，今日因先討論「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」，來不及討論「所得稅法」修正部分，「所得稅法」本週確定不會送行政院會，將在下週會議繼續討論，順利的話下週才會送院會。

是否設排富門檻 下週討論

kolas Yotaka指出，今日席間有立委詢問長照扣除額，是否比照幼兒扣除額排富？有討論到是否提高排富門檻，以及若在護理之家，沒有聘僱本國或外國看護的在家照顧者，又該如何認定及適用，因為大家希望討論更周延，這些議題將留待下週討論。

kolas Yotaka提及，政府機關及立委都希望本次修法，必須解決大部份長期照顧者的壓力，也希望彌補長照2.0無法照顧的族群，財政部則預估，增列長照扣除額稅損為53.15億元。

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