長照扣除額 財部研擬3大方向

2019-04-12

政府長照機構費用

家庭雇用看護費

減除身障扣除額

〔記者巫其倫、李欣芳／台北報導〕財政部研擬修改「所得稅法」，增列長照特別扣除額，暫定每人每年十二萬元，且未設「排富條款」，行政院下週將協調此案。據了解，財政部研擬三大方向，包括：經衛福部、地方政府可提供長期照護機構的長照費用；雇用合法長期照顧服務人員或家庭看護工費用；須減除身心障礙扣除額及保險給付或補助。

根據財政部規定，長照特別扣除額擬定每人每年十二萬元，估計將有三十五萬人受惠，最快下週送交立法院審議，希望今年完成三讀，明年報稅即可適用。

據了解，財政部研擬三大執行方向，包括長期照護機構的長照費用、聘僱合法照顧人員或家庭看護工費用、須減除身障特別扣除額及保險給付或補助部分。

民進黨立委江永昌昨在立法院財政委員會質詢，目前幼兒學前扣除額、中央長照補助都有「排富條款」，長照扣除額卻沒有排富，無法理解財政部的邏輯是什麼？財政部長蘇建榮表示，目前還在思考，會再評估。

另外，江永昌認為，有些沒錢請看護、沒錢送到長期照護中心的老人，由於沒有單據、憑證，少了機構證明，這些人也有抵稅權益。蘇建榮也表示，會納入考量。

此外，五月報稅季節即將來臨，行政院長蘇貞昌昨主持行政院院會時表示，這次包括標準扣除額、薪資所得、身心障礙及幼兒扣除額等四項扣除額的提高，讓年薪四十．八萬元以下、雙薪家庭年薪八十一．六萬元以下，或四口之家年薪一二三．二萬元以下的國人，不用繳所得稅，將大幅減輕中低所得者以及育兒家庭的負擔，預估將有五四二萬戶受惠。

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