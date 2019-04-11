統促會動作頻頻 原來背後主導是…

2019-04-11 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國和平統一促進會13日將在台中市舉辦和平統一融合發展論壇與遊行，並邀請了主張「武統」的中國學者李毅前來演說。台中市長盧秀燕雖在臉書粉專否認該活動文宣所提的「有警車開道」，但也表示「若合法申請遊行，警方會予以核准，台中市府也會協助交通管制」，一切跡象讓部分網友質疑「是否背後有人在主導」、「集會遊行法有規定集會遊行不得主張共產主義或分裂國土」。

統促會一再的動作都顯示出中國和平統一促進會對於和平統一以及九二共識的嚮往，而中國和平統一促進會究竟是何方團體？也在網路上掀起討論。

中國統促會在1988年9月22日成立於北京，目前會長由中共全國政協主席汪洋出任，該會的最終任務便是「完成和平統一任務」，從2000年開始，中國統促會便將行動延伸到中國以外的地區，而目前中國統促會的執行副會長孫春蘭，曾在2014－2017年擔任中共統戰部長，更顯背後由中國官方主導。

而高雄市長韓國瑜於三月底造訪香港中聯辦時，中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端也共同參與其中，不禁將其與統戰進行連結。

這些行動令網友感到恐慌，紛紛留言表示「滯台中國人滾回去好嗎」、「選出來的市長在幫匪共打統戰」、「對方促統可是不放棄武力」、「許多人智障到連敵我都不分」、「言論自由不是給你拿來摧毀言論自由」。

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