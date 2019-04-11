鄉民預言遭共產黨統一「這下場」 網友怒喊：絕對不要！

2019-04-11 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕如果台灣遭到共產黨統一，會有什麼下場？一名鄉民在PTT發文，並舉例說，若台灣遭中共統治，馬上會遇到「宗教」、「醫療」、「娛樂創作產業」的問題，他更詢問網友「共產黨進來，第一個拆的就是大甲媽祖跟白沙屯媽祖，各位鄉親能夠忍受嗎」？讓網友看了直呼「絕對不要」！

一名鄉民日前在PTT以標題「臺灣人為什麼都不會對共產黨言論反擊啊？」 發文說，共產黨正在積極統戰台灣，但是台灣人都不知道怎麼反擊，只會一直說民主自由很珍貴、很棒棒，「這反擊也太廢了吧？到底有沒有在動腦啊？」

原PO說，如果他是政治人員，一定會舉出實際例子反對共產黨統一。第一，共產黨對干涉宗教已不是新聞，共產黨一進來，第一個拆的就是大甲媽祖跟白沙屯媽祖，「各位鄉親能夠忍受嗎」？第二、若統一，中國人就會湧入台灣使用醫療資源，影響台灣人權益；第三、若統一，動漫、電影、小說、遊戲等等娛樂創作產業，共產黨想禁就禁、想封就封，「年輕人你們能夠忍受這種生活」？

原PO最後說，共產黨明明就幹了一堆讓人不爽的事情，為什麼台灣人都不會好好宣傳？只會一直強調民主自由，「都什麼年代了還在訴諸這種精神口號」？

對此，網友紛紛說，「絕對不接受統一」、「同意，像大甲媽祖繞境這種上萬人的活動根本不可能允許」；也有網友留言說，「這是真的，台灣人不會打戰」、「一堆智障只想拿快錢啊 拿了大概不出五年進集中營」、「這是真的，台灣人不會打戰」、「因為台灣太多吃裡扒外的背骨」、「五毛都吃不飽了，去看看那些被共產黨欺負的可憐人，不要再殘害造孽」。

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