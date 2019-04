「接地氣的力量」 韓國瑜：The Power of Down to Earth

2019-04-11 21:02

〔即時新聞/綜合報導〕高雄市長韓國瑜出訪美國,自稱受邀到哈佛費正清研究中心演講,有媒體揭露他在練習英文講稿內容,當中一句「The Power of Down to Earth(接地氣的力量)」被笑翻,網友呼籲韓國瑜不要出國丟臉。

根據《中天新聞台》報導,韓國瑜利用空檔練習英文演講稿,他想說出「接地氣的力量」,卻說成「The Power of Down to Earth」;據各大英文線上字典顯示,「down-to-earth」是形容詞,意為「腳踏實地的」,因此前方介係詞不能夠用「of」(的)來連接。

有網友建議,若韓國瑜想表達「接地氣的力量」,應說「The power of being down-to-earth」或是「The power of down-to-earthness」,才是正確的文法,不致於讓外國人嘲笑我國高雄市長不懂英文,卻還是自稱受邀前往哈佛演說。

其他網友均不看好韓國瑜此次出行的表現,相繼留言指出「老師不是沒教,他都翹課睡覺」、「該不會是腦溢血的前兆!市長保重!」、「我發現我英文不錯,連高雄市長都輸我」、「酒喝多了」、「這種水準還能選總統」、「接地氣是中國用語吧」、「拜託,不要說你是台灣人,嚇死嚇症」。

韓國瑜想說出「接地氣的力量」,卻說成「The Power of Down to Earth」,文法錯誤。(圖擷取自中天新聞台)

