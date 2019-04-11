共媒點名「島內造謠議員」列黑名單 王浩宇：不會妥協

2019-04-11 20:25

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市議員王浩宇今日凌晨爆料台中市政府警察局核准「和平統一遊行」，質疑13日當天會上演「中共統戰遊行，台中警車開道」劇碼，引發輿論譁然，中市警局上午澄清絕無警車開道後，中共黨媒「環球網」罕見以單篇專文報導痛批王浩宇為「島內造謠議員」，王浩宇對此不甘示弱表示，顯然打到中共痛腳，面對中國統戰不會妥協。

王浩宇說，環球網發出報導點名他「烏龍爆料」台中市統一遊行，還痛批他為「島內造謠議員」，日前他踢爆中國收購台灣粉專為「愚蠢」作法，並引述國民黨台北市議員羅智強說法，諷刺他「自導自演白癡劇」。

對此，王浩宇表示，面對中共統戰，不會妥協，也不會懼怕，會繼續努力守護台灣，而且他的爆料內容都是有證有據，反觀中共是作假成性，並反諷「中共什麼時候打過一個議員了？我最近的爆料，顯然打到他們的痛處」。

王浩宇自爆自己下午已被中共列黑名單，永遠無法入境香港、澳門、中國，他強調，台灣人要覺醒，他絕對不會妥協。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/