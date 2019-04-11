打到痛腳？中國官媒批「造謠議員」 王浩宇霸氣回嗆

2019-04-11 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇今天凌晨在臉書貼出一張台中市「2019首屆和平統一融合發展論壇」與遊行宣傳單，與台中市政府警察局的核定公文，消息一出引發爭議。沒想到中國官媒《環球網》罕見撰文怒批王浩宇是「造謠議員」，王浩宇則霸氣回嗆，面對中國統戰威脅，他絕不會妥協。

《環球網》今（11）日發表社論，嘲諷王浩宇爆料台中市統一遊行是「烏龍爆料」，更怒批他是造謠議員；《環球網》對於王浩宇日前指中國網軍收購台灣臉書粉專的說法也很不滿，認為這是很「愚蠢」做法，甚至引述國民黨台北市議員羅智強的說法，罵王浩宇是一齣「自導自演白癡劇」。中國官媒針對台灣單一政治人物輪番開砲實屬罕見，王浩宇似乎已成為他們的眼中釘。

據《三立新聞網》報導，對此，王浩宇強調，對於中國統戰他不會懼怕，相信大家會繼續努力守護台灣；他也說自己的爆料都有根據，反倒中共造假已習以為常，反諷「中共什麼時候打過一個議員了？我最近的爆料，顯然打到他們的痛處」。

王浩宇也強調，面對中國統戰威脅，他絕不會妥協，也呼籲台灣人一定要覺醒。

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