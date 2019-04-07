王浩宇自爆 中國想買「我是中壢人」 開價7位數

2019-04-07

〔記者許倬勛／桃園報導〕二○二○總統大選逼近，網路盛傳中國網軍動作頻繁，積極收購臉書粉絲專頁，欲做為宣傳統一的傳聲筒，不少管理者近來紛紛收到收購訊息，其中「我是中壢人」的管理者、桃園市議員王浩宇在臉書自爆，指中國網軍私訊向他開出七位數報價，聲稱要讓他大賺一筆，他馬上拒絕並聲明不可能被「染紅」；王浩宇已經通報國安單位，關於雙方對話內容，他以案件偵查中婉拒公布。

王浩宇表示，這幾天一直收到自稱中國網路行銷公司、中國媒體公司業主的訊息，表明「我想買下您經營的粉專」，想買下他經營多年、累積四十四萬粉絲的「我是中壢人」；對方甚至開出七位數字，中國為打資訊戰，不惜「大撒幣」的決心，令他咋舌。

王浩宇透露，中國網軍的收購價是依粉絲團的流量、按讚人數、留言頻率等條件定價，如人數一萬至三萬的粉絲團，可能只值幾千元的價格；他分析對岸網軍會相中「我是中壢人」的原因，主要是自己常拋出各類型議題、夠「接地氣」，吸引眾多市民、網友討論。

王浩宇表示，他已通報國安單位，將相關資訊交付處理，希望能趕快查出對方是誰，也呼籲大家珍惜能暢所欲言的臉書粉專，不要輕易落入金錢陷阱。

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