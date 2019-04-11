王浩宇爆警車為統戰遊行開道 中市府：僅有必要交維措施

2019-04-11 08:29

〔記者李容萍、黃鐘山／綜合報導〕「中共統戰遊行，台中警車開道？」桃園市議員王浩宇今日凌晨在臉書PO文表示，台中市13日將在台灣大道九段與臨港路三段路口集結舉行「和平統一遊行」，更誇張的是，在台中市長盧秀燕核准下，是「警車將為統戰車隊開道，讓他們大搖大擺地在路上宣傳和平統一前景及一國兩制台灣方案」的遊行。

中市新聞局：烏龍謠言 絕無警車開道

對此，台中市府新聞局長吳皇昇回應，經跟警局瞭解過程，實屬烏龍謠言，原則上該遊行申請內容並未違反規定，沒有違反「不得主張共產主義或分裂國土」規定之情形，符合憲法。

吳皇昇指出，就算人民要申請台獨遊行，只要合於規定，市府也會核准協助交維。市府尊重言論自由和集會遊行自由，每次人民合法申請集會遊行，只會協助進行必要交維措施，不會有警車開道的情事發生，此訊息屬烏龍謠傳，市府嚴正澄清，呼籲勿以訛傳訛。而根據相關法律規定，散佈謠言、捏造故事者會有一定法律責任，市府也請有心人士停止該行為。

王浩宇認為，這項遊行是向台中市政府警察局准予舉行，他除質疑「盧秀燕市長，請問這是妳的態度嗎？」也請盧秀燕立即撤銷此活動許可，因為集會遊行法第4條明文規定，「集會遊行不得主張共產主義或分裂國土。」他請盧立即撤銷此活動許可，不然就是公然叛國。

王浩宇另外透露收到宣傳單，13日下午1時舉辦的這場名為「2019首屆和平統一融合發展論壇」，是由中國和平統一促進會主辦。

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