美國前眾議院議長訪台 外交部：與總統、行政部門關係密切

2019-04-11 12:52

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國在台協會（AIT）昨宣布，美國前眾議院議長萊恩將率團來台，參加「台灣關係法（TRA）」立法40週年在台北舉行的系列活動。對此，外交部北美司司長姚金祥今在外交部例行記者會表示，過去美方出席我國的慶賀、就職典禮，也曾指派不具官方身分的人做為團長，雖不具官方身分，但與行政部門、總統關係密切；姚金祥說，外交部尊重美方相關安排，此安排非常適合。

姚金祥說，萊恩雖不具官方身分，但是共和黨的明日之星，未來更上一層樓的機率很大，且與總統川普關係非比尋常，此外，不只萊恩，美方也派出4位眾議員出席印太安全對話的相關活動，以國會議員人數來說，是少有的規模。

姚金祥表示，雖然也期待是否能有更高層級的美方官員出席慶賀活動，但相關安排需要天時地利人和，外交部尊重美方安排。

為紀念台灣關係法立法40週年，外交部與AIT近期規劃舉辦一系列活動，同時廣邀美方政要來台出席相關活動。AIT昨公布訪團名單，團長由美國前眾議院議長保羅．萊恩擔任，另並有4位眾議員、AIT主席莫健、前AIT主席薄瑞光、前AIT處長司徒文、國務院經濟與商業事務局副助理國務卿米德偉（David Meale）等人。

此外，為配合台灣關係法立法40周年，外交部並特別製作一支五分半創意影片，片中描述一名美國政治學教授，應老友邀請首度來台，在旅途中回憶兩人年輕時參與推動「台灣關係法」的點滴，盼能藉影片彰顯台美間歷久彌新的深厚情誼。

以下為影片連結：

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