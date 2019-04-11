韓國瑜閉門座談算演講？網酸：卡拉OK唱歌也算演唱會

2019-04-11 08:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天將赴美國哈佛大學「演講」，被中國民運人士王丹指出只是「閉門座談」，並引來高雄市新聞局長王淺秋回擊，強調說閉門座談是尊重學校安排、也是演說的一種，卻被網友酸說：「我去卡拉OK唱歌，也算演唱會的一種？」

王丹指出，在王淺秋出示的邀請函中，清楚寫著「closed-door briefing」，是閉門簡報、閉門討論，這與「演講」是不同文字含義；另外，「是人家主動邀請的，還是韓國瑜積極爭取來的，真相如何，那就更不必強求」。

王淺秋則反擊說，市長在哈佛的演講採「小規模閉門方式進行」，從未吹噓是多大規模演講，本來就是分享的概念。在哈佛的閉門演講會先有20到30分鐘的演講，再留時間做 QA及對談，閉門座談是尊重學校安排，也是演說的一種。

對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」酸說，照此邏輯，「我去卡拉OK唱歌，也算演唱會的一種？」其他網友也表示：「在家開直播唱歌，天天都世界巡迴演唱會」、「在房間玩水也算潑水節」、「我剛剛在操場跑了場台北馬拉松」。

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