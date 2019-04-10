民進黨總統初選延期 阿扁：百米跑一半改跑四百米

2019-04-10 23:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨中執會決定總統黨內初選延期。前總統陳水扁今晚形容，原本百米比賽跑了一半，中途改為要跑400公尺，民進黨還能蹉跎歲月，心存僥倖嗎？

阿扁表示，2019年4月10日國、民兩黨的中常會、中執會，就2020年總統大選分別做出重大決定，國民黨主席吳敦義宣布沒意願參選黨內總統提名，將做Kingmaker（造王者），如同2000年大選的民進黨黨主席林義雄，為國民黨提出最強大且能勝選的總統候選人，要在立委選舉贏得過半席次，民進黨卻「歹戲拖棚」，無異議通過改變總統初選時程，延到5月22日以後。

阿扁認為，蔡英文陣營有意以拖待變，賴清德則決心堅定走完民主程序，參選到底，鹿死誰手還很難說，但原本百米比賽跑了一半，中途改為要跑400公尺，難怪賴清德要說雖不認同也要勇敢面對。陳水扁反問，問題是對手國民黨來勢洶洶，勢在必得，民進黨還能蹉跎歲月、心存僥倖嗎？

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