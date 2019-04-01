把阿Bang關回去？網紅聖結石後援會遭改名為反扁社團

2019-04-01 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕臉書專頁「政大厭世陣線」今（1）日分享了一張截圖，圖中范姓成員將原名為「聖結石Saint.聖嫂DODO粉絲後援會」的Youtuber後援會社團改名為「把阿扁關回去 秘密社團」，引起網友議論。

「政大厭世陣線」今（1）日稍早分享了一張截圖，圖中范姓成員將知名Youtuber社團原名「聖結石Saint.聖嫂DODO粉絲後援會」改為「把阿扁關回去 秘密社團」，並將社團簡介更改為「當政府無能為力，人民需要站起來伸張正義」。

此舉大大引起網友好奇，據了解，該社團建立於2017年7月，社團內有1416人，為不公開的社團。時代力量黨代表王奕凱亦分享該截圖，質疑「粉絲知道自己被利用了嗎？」

網友也用該Youtuber口頭禪嘲諷道：「把阿Bang關回去。」也有網友指認該范姓成員疑為《爆》系社團板主，但目前未被證實。

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