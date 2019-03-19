看到阿扁與郭國文握手 陳筱諭母親郭秀珠：掉淚了

2019-03-19 18:13

〔記者王涵平／台南報導〕台南第二選區立委補選由民進黨郭國文勝出，無黨籍陳筱諭落選，她的母親、前台南市議員郭秀珠昨天受訪時說，自己重情重義相信阿扁，但最後看到阿扁與郭國文握手，她也掉淚了。

郭秀珠昨天接受中天電視《新聞龍捲風》訪問，她說，參選前帶女兒去看阿扁前總統，也依照阿扁前總統建議提出「特赦阿扁」等訴求，但後來總統蔡英文在陳筱諭總部成立前一天去探望扁媽，隔天扁媽「血壓高」缺席，接著台南市長黃偉哲、郭國文等人拜會阿扁，最後阿扁突然力挺郭國文。

郭秀珠感慨地說，看到最後真的很不甘心，也很納悶，多年來自己都很用心照顧扁媽，但最後阿扁卻選擇犧牲她女兒，感到非常難過。

郭秀珠說，阿扁如果有委屈可以說，十幾年來照顧扁媽，要犧牲陳筱瑜也要跟我說，對我不公平。阿扁心裡還認為是朋友，希望出來說清楚。現在陳筱瑜壓力大到掉頭髮，讓她看了很憂心。

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