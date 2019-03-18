賴清德：過去就主張特赦扁 不管在什麼位置想法不改變

2019-03-18 13:00

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登記參選 賴清德：面對中國進逼 該有捍衛台灣勇氣

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德今上午赴民進黨中央黨部完成總統初選登記。對於前總統陳水扁特赦議題，及若當選總統是否會在任內特赦扁？賴清德表示，他過去本來就主張陳水扁應該要得到特赦，「不管我擔任什麼樣的位置，這樣的想法不會改變。」

由於民進黨取得台南立委補選勝利後，賴清德曾公開感謝前總統陳水扁站出來相挺，並希望總統蔡英文能重視特赦陳水扁的這個議題。賴清德表示，「特赦陳前總統，這是我從台南市市長、甚至行政院長在立院備詢時，都是這樣主張。」他認為，他公開感謝陳總統、肯定他並傳達基層民眾聲音，這是基本做人的道理。

由於總統蔡英文已宣布競選連任，賴登記是否為「逼宮」蔡？賴清德表示，這是責任的承擔，民進黨是民主政黨，經由民主程序，來進行一場超越個人、派系，完全為台灣的君子之爭，就不會有團結的危機。反而，若有辦法進行君子之爭，透過民主程序，更容易團結民進黨。

至於若總統初選由蔡總統勝出，是否願意擔任蔡的副手？賴清德表示，民主程序就是輸的人一定要支持贏的人，這是君子之爭，也符合民主精神，他當然希望能爭取到國人支持，讓他有機會帶領民進黨打這場選戰，帶領台灣往前走。如果他初選輸掉，當然支持蔡英文總統。

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