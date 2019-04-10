搭高鐵酒後失態被拔官 林石化回鍋「代理」國防醫學院長

2019-04-10 20:06

〔記者涂鉅旻／台北報導〕前國防醫學院院長林石化少將，去年因為酒後在高鐵上失態，被調職陸軍司令部委員等候調查。職位原由副院長鄭書孟上校代理，林石化卻在今年4月1日起，以陸軍司令部委員身份悄悄回鍋代理，國防部稍早解釋，林石化僅暫時代理，到新任院長到職為止，以俾利院務遂行。

林石化原在去年3月接任國防醫學院院長一職，卻在去年底因酒後搭乘高鐵，卻在列車上失態惹議，去年12月20日調離此職，轉任陸軍司令部委員。但事隔僅不到4個月，林石化又「回鍋」代理此職務，引發議論。

國防部今天發布新聞稿說，林石化曾獲教育部師鐸獎、科技部傑出研究獎及中華民國醫療奉獻獎等獎項，期借重渠豐富之臨床教學經驗及學術成就，並因應國防醫學院學生畢業、派職需求及國考整備等作業，國防部依「陸海空軍軍官士官任職條例暨其施行細則」，暫由陸軍司令部委員林石化少將代理院長乙職，至新任院長到職日止，俾利院務遂行。

根據國防醫學院刊載資訊，林石化除陸軍司令部委員、國防醫學院長等職務，也曾擔任三軍總醫院院長、陸軍軍醫處長等職務。而現也擔任國防醫學院腎臟科主治醫師、國防醫學院醫學系內科學科專任教授等職務，是我國著名的腎臟專家。

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