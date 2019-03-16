醉漢搭火車大小聲 遭拒載還嗆鐵路警察

2019-03-16 11:55

［記者陳恩惠／台北報導］家住新北市樹林區的高姓男子，昨天傍晚5時許在新北市板橋區飲酒後，搭乘台鐵區間車欲返家時，疑因在列車上說話大小聲被請下車，鐵路警察局台北分局板橋分駐所員警到場處理，詎料，高某見鐵警到來，直呼「憑甚麼！甚麼國家？滾！」鐵警耐心安撫高男情緒、清查身分後，讓他搭乘下一班列車返家。

今天凌晨1時餘，廖姓網友在爆料公社上po文，表示「鐵路警察辛苦了委屈了！今天板橋火車站下午出現了怪咖、惡劣的傢伙，故意要找麻煩，月台人員去報警，但是警察來了他還是一樣沒在怕，還敢嗆警察：認識誰誰誰，要給你們好看，就在公共場所狂吼狂叫，但警察仍不為所動，反正不論如何，遇到狀況，手機搜證、報警就對了，順便也給波麗士大人加油打氣吧！」

鐵警局台北分局板橋分駐所說明，昨天傍晚5時40分接獲列車長通報，表示高姓旅客疑似有喝酒，在列車上說話比較大聲，列車長擔心他可能在下班的通勤列車上鬧事，因此請這位旅客下車，同時報警，員警到場發現，高男一身酒味，雖然他的情緒激動，但員警安撫、勸戒他說話要小聲點。

高男了解後配合警方查證身分，並無問題，且言談行為也能自行搭車，盤查身分後便讓他搭下一班列車，護送他搭乘下一班2253次列車到山佳站，至於網友指稱高男似乎有騷擾乘客行為，警方清查後證實完全沒有騷擾行為。

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