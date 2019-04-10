時力公告2020立委提名辦法 無現任優先條款

2019-04-10 10:58

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量今公布2020區域立委提名辦法，根據提名小組規劃，接下來的一個月是人選徵詢期，時力預計將在5月10日後提出第一波立委提名名單。秘書長陳孟秀並說，提名辦法中沒有現任優先條款，若同選區有兩個以上的候選人，將由提名小組進行協調、或辦理初選。

時代力量今上午召開記者會公布2020區域立委提名辦法。依規定，各選區立委人選由提名小組負責評估與決定，各區主委若有適當人選也能向提名小組推薦，提名人選經決策會多數決通過後，即能正式成為提名候選人。

陳孟秀表示，提名小組將負責2020所有的選舉工作，目前先進行區域立委提名作業，其他部分則還在作業中；陳孟秀說，目前尚未啟動與他黨的協調。

時代力量現任立委林昶佐表態參選後，旋即面臨同黨立委徐永明助理李承值表態參選，李承值於四月初成立臉書粉絲專頁，宣布挑戰中正萬華區立委；李承值當時於受訪時說，盼能藉此建立黨內初選機制，再表達對時代力量未來路線的期許。林昶佐則說，樂見黨內的良性競爭，以及黨中央提名小組的機制。

根據時代力量2020區域立委提名辦法第七條，同選區有兩位以上爭取成為候選人時，由提名小組協調，協調不成則由提名小組進行初選，初選辦法另訂。

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