國民黨立委初選 桃園第四選區民調萬美玲勝詹江村

2019-04-10 09:43

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨桃園市黨部目前正在辦理第二、四、六選區立委登記，其中第二選區是議員萬美玲、詹江村相爭局面，萬、詹兩人協議於8、9兩日進行民調，民調結果今天出爐，萬美玲勝詹江村，詹江村隨後發表聲明，強調願賭服輸，祝福萬美玲未來2020立委選舉能夠拔得頭籌，順利進入立法院。

萬美玲、詹江村是於8日到黨部登記，兩人也協商8、9兩日進行民調，兩人並達成協議，民調低者將退出初選，並無條件支持民調高者參選，民調結果今天出爐，雖然下午會召開記者會說明民調情況，但詹江村以「民調江村輸了----一大截」為題發表敗選聲明，強調國民黨需要團結，贏得2020年的勝選，希望支持者放下自我，成就國民最大利益，第四選區立委選區，「詹江村支持萬美玲」競選立法委員。

詹江村也感概的說，一路走來，他以打貪揭弊，問政剽悍，正義敢言稱著，也因此在全民調過程中，分析出來的結果，民進黨支持者幾乎一面倒支持萬美玲，女性選民也一樣是萬美玲。

他說，問政風格是自己選擇的，不能怪責任何人，選舉機制如此，願賭服輸，祝福萬美玲，未來2020立委選舉能夠拔得頭籌，順利進入立法院；也更感謝這一路走來，他的支持者鼓勵跟陪伴，他會氣餒，未來還是不改其志、稟持初衷、熱誠依舊。

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