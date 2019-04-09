LSE將針對地球儀爭議召開會議 外交部再次呼籲勿矮化台灣

2019-04-09 11:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕倫敦政經學院（LSE）校內一座地球裝置藝術將「中國」與「台灣」分開呈現，但在中國留學生抗議下，校方研議改將台灣劃入中國領土內。外交部今天表示，LSE校方近期將召開會議做出決定，外交部再次呼籲校方，應基於是非對錯、而非政治考量作出判斷，盼不更改藝術品、不矮化台灣名稱和地位、不作出有損台灣國家尊嚴和台灣人民情感的決定。

蔡總統母校倫敦政經學院校內設置一座「反轉的世界」地球儀公共藝術，藝術家將「中國」與「台灣」分開呈現，引發中國留學生抗議。LSE校方上週找來學生代表召開會議後，屈服於「一中原則」，決定請藝術家把台灣塗上和中國一樣的顏色、拿掉「中華民國（台灣）」，並將原本以首都形式標記的台北改為城市。

校方決定引發軒然大波，我駐英代表處致函關切，吳釗燮也向LSE校長Dame Minouche Shafik發表抗議公開信，台英國會小組兩位共同主席Lord Rogan上議院副議長及Nigel Evans下議員也於4月4日聯名致函LSE校長表達嚴正關切，促其維持地球儀裝置藝術原貌。

台灣留學生9日也將向校方遞交萬人連署信，呼籲校方維持該公共藝術品的原貌。根據「倫敦講臺」統計，共有1萬400人參與連署，其中約1550人是在英國、或曾在英國工作、求學或生活的台灣人。

吳釗燮在公開信中也提及，校方決定不應考量誰較有權力，又或哪個國家有更多人民。反之，作為學術機構的領導者，校方決定應該著重於是非對錯。吳釗燮強調，就事實而言，台灣是個自豪的民主國家，並非專制中國的一部份，且台灣人民已一再表達對維持現狀的期望。吳釗燮並引述英國政府逕稱呼我為「台灣」，並與「台灣」維持關係。

外交部副發言人歐江安今天在外交部例會上表示，LSE近期將召開內部會議決定是否修改地球儀，如果按照上週決議更改，會讓世人認為LSE屈服在中國的霸凌和壓力之下。歐江安引述吳釗燮公開信說，所有決定不應是政治性，而應基於真理、是非、對錯判斷，誠摯呼籲LSE能基於事實，做出不更改藝術品、不矮化台灣名稱和地位、不作出有損台灣國家尊嚴和台灣人民情感的決定。

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