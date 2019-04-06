五毛快來看！ 中國學者批習遭整肅 我外交部簡體字推文聲援
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中國法學者、北京清華大學教授許章潤先前發文批評中國國家主席習近平，近日突遭撤職、停課。北京清大的校友近日發起公開信，要求校方恢復許章潤的工作，獲得數百人士具名聲援。（圖擷取自網路）

中國法學者、北京清華大學教授許章潤先前發文批評中國國家主席習近平，近日突遭撤職、停課。北京清大的校友近日發起公開信，要求校方恢復許章潤的工作，獲得數百人士具名聲援。（圖擷取自網路）

2019-04-06 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕「習禁評」來了！中國法學者、北京清華大學教授許章潤日前發文批評中國領導人習近平，近日突遭撤職，目前已有數百名中國各大學校友發起公開信，要求校方恢復許的職務。台灣國外交部則罕見以簡體字在推特發文，跨海聲援許章潤。

2005年入選中國「十大傑出青年法學家」的中國清華大學法學院教授許章潤，去年7月發表〈我們當下的恐懼與期待〉萬言書，批評習近平搞極權回歸、個人崇拜，呼籲再度修憲恢復國家主席任期制、平反六四。

《紐約時報》報導則指出，許章潤日前在手機簡訊中說，北京清大幾名官員於上月25日命令他停止所有教學工作、削減工資，還要對他展開調查；目前已有數百名中國各大學校友、職工具名聲援。

對此，台灣外交部罕見地用簡體字在推特發文，「我讚賞那些有勇氣聲援許章潤教授的學者。我看到隧道盡頭的亮光了。」藉此跨海聲援許章潤。沒想到有中國網友氣噗噗的留言「關你（外交部）什麼事啊」、「幹嘛用簡體字啊」、「那個教授太偏激了 是該停職」。

台灣網友則回嗆「外交部本來就常常利用外國文字讓國外網友看得懂」、「因為是說給外國人（中國）聽的外國語言。」、「寫給哪一國看，就用該國語言啊，不然寫繁體中國又看不懂」。

  • 外交部長吳釗燮在推特以簡體字發文，聲援因批評習進平而被整肅的中國法學者、北京清華大學教授許章潤。（圖擷取自外交部推特）

    外交部長吳釗燮在推特以簡體字發文，聲援因批評習進平而被整肅的中國法學者、北京清華大學教授許章潤。（圖擷取自外交部推特）

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