透過VR一窺雙橡園！吳釗燮：致力讓台美關係更緊密

2019-04-02 13:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天公開首部虛擬實境（VR）影片，透過VR與4K高畫質影片，向觀眾介紹我在美重要國產雙橡園，同時回顧台美關係40年歷史。外交部長吳釗燮說，希望讓台灣人民知道，這是屬於全民、在美國的寶貴資產，所有歷代大使也都在這推動外交工作，致力於讓台美關係更加緊密。

外交部去年首次編列預算，投入製作虛擬實境影片，歷經6個月，今天召開記者會公開成品。外交部國傳司長陳銘政說，應用VR技術是部內年輕同仁與吳釗燮部長座談時提出的建議，部長交辦國傳司研討作法，國傳司便決定結合「台灣關係法」40週年系列活動，從介紹雙橡園帶入台美關係回顧，呈現40年來雙邊關係的進展。

籌拍的阿賴耶電影公司導演李奎穆今天也出席記者會，分享道拍攝過程遇到非常多困難，例如如何在冬天的華府取景，或例如在距離白宮只有5.5公里申請航拍， 以及捕捉雙橡園庭院中的動物身影等。

吳釗燮在記者會中途更以「神秘嘉賓」身分突然登場，並現場戴起VR眼鏡，體驗瞬間身歷其境回到雙橡園。吳釗燮看完影片後分享了許多他擔任駐美代表時的小故事，並表示希望透過VR推廣，讓台灣人民更認識雙橡園，因這是屬於全民、在美國的寶貴資產，所有歷代大使也都在這推動外交工作，致力於讓台美關係更加緊密。

影片由壯麗的雙橡園空拍開始，駐美代表處張庭瑄並現身說法，她身著客家藍衫、原住民服飾、旗袍與現代洋裝，展現台灣的多元性，也親自從雙橡園門外一路踏進建築內部，結合歷史影片、老照片與雙橡園現場，介紹雙橡園重要文物「瓊枝仙桃圖」、「百年吊燈」和「紫檀龍紋木椅」，同時回顧台美關係歷史沿革。

陳銘政說，此影片籌攝預算250萬元，除了在網路上公開，也為強化普遍性，製作了600個觀影盒，分發給駐美辦事處，將結合系列活動推廣。在台灣，也正在規劃將與總統府展覽結合應用，屆時將有全空間體驗區，供民眾體驗。

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